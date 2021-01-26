تشاتشيتش يتحدث عن.. التعاقد مع رمضان صبحي وحقيقة طلب فتحي وديانج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث أنتي تشاتشيتش مدرب بيراميدز السابق عن فترة ولايته للفريق، بجانب مواجهة اليوم ضد الأهلي بالجولة العاشرة ببطولة دوري we المصري.

ويستعد الأهلي ليحل ضيفًا على بيراميدز مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، وتقام المباراة على ملعب ستاد الدفاع الجوي.

وخلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قال تشاتشيتش: "مباراة اليوم مهمة للغاية بالنسبة لبيراميدز في هذا الوقت بسبب بداية الفريق غير الجيدة".

وأضاف: "بيراميدز (فوّت) فرصة الانطلاقة الجيدة عكس الموسم الماضي حيث ظللنا ننافس الزمالك على المركز الثاني حتى نهاية البطولة".

وتابع: "نتيجة مباراة اليوم مهمة لبيراميدز من أجل تأمين موقعه في المنافسة والجدول، وإذا لم ينجح في تحقيق نتيجة إيجابية فقد يبتعد عن المنافسة على مقدمة جدول الدوري، الفريق أهدر 11 نقطة حتى الآن وهذا مؤشر غير جيد في مسيرته هذا الموسم ببطولة الدوري".

وواصل: "إدارة بيراميدز تتميز بوجود شباب لديه طموح لكن تنقصهم الخبرة الكافية، عكس الأهلي والزمالك اللذين يتمتعان بالاستمرارية واختيار اللاعبين والصبر على المدربين مما يجعله قادرًا على فرض أسلوبه".

وأكمل: "بيراميدز ينقصه عامل الصبر والثقة أن باستطاعتهم منافسة الأهلي والزمالك".

وبسؤاله عن تعاقدات النادي مع بداية الموسم، قال: "لم يتحدث معي أحد بشأن اللاعبين المنضمين للفريق منذ بداية الموسم، بالتأكيد لديهم إمكانيات جيدة قد يكون لهما تأثير كبير مع النادي والفريق هذا الموسم".

وعن التعاقد مع شريف إكرامي (حارس مرمى ثالث) بجوار المهدي سليمان وأحد الشناوي، قال مدرب بيراميدز السابق: "التعاقد مع حارس مرمى يبلغ من العمر 38 عامًا في وجود الثنائي الشناوي وسليمان سيسبب مشكلة داخل الفريق خصوصا أن الثنائي يقدموان مستويات جيدة".

وأردف: "في الموسم الماضي، كانت هناك منافسة جيدة بين الشناوي وسليمان، لكن الأخير هو من استغل الفرصة بشكل جيد، وبعد فترة التوقف منحت الفرصة للثنائي حتى إصابة الشناوي لذلك استمر المهدي حتى نهاية الموسم".

واستطرد: "(مستغرب) من التعاقد مع حارس مرمى ثالث في هذا السن، بشكل عام إكرامي حارس مرمى جيد، لكن بيراميدز لم يكن بحاجة حارس ثالث، في الوقت نفسه طلبت التعاقد مع لاعب خط وسط لكن لم يحدث".

وبسؤاله عن التعاقد مع رمضان صبحي، قال: "بالتأكيد رمضان صبحي إضافة لأي فريق، لاعب إمكانياته عالية بإمكان الفريق استغلالها".

وتابع: "بيراميدز كان ينقصه التعاقد مع لاعب بحجم رمضان، لكن المشكلة أن بيراميدز صرف أموال كتيرة على شراء رمضان مما قد يسبب مشاكل بالنسبة للاعبين آخرين".

وأكمل: "هو لاعب لديه طموح لتحقيق أشياء كثيرة، لكن ينقصه التوفيق، ومباراة اليوم أمام الأهلي بالتأكيد ستشكل عليه ضغط كبير لأنه يلعب ضد فريقه السابق، والجميع ينتظر منه تحقيق شئ إيجابي، لذلك عليه التعامل مع تلك الضغوطات".

وعن الفارق بين فايلر وموسيماني مدربي الأهلي، قال: "الاثنين على مستوى جيد، الأهلي فريق يمتاز بالاستقرار واختياره الجيد للمدربين، أمام فايلر قدمنا مباراة جيدة وخسرنا من خطأ في الدقائق الأخيرة، والمباراة الأخرى ضد موسيماني كنّا ننافس على المركز الثاني تعادلنا وهذا أثر على مركزنا".

وبسؤاله عن الأفضل في الدوري المصري، قال: " محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي هو الأفضل في مصر حاليًا، لاعب يربط الخطوط ببعضها، وكان له تأثير كبير مع الأهلي خاصة في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الزمالك".

وعاد ليكمل: "بالنسبة للزمالك، زيزو وأشرف بنشرقي يشكلان قوة كبيرة للفريق الأبيض، أيضًا عبد الله السعيد لاعب مؤثر، لديه حلول كثيرة داخل الملعب".

وبسؤاله عن طلبه للتعاقد مع حمدي فتحي وديانج ثنائي الأهلي، قال: "من الصعب التعاقد مع لاعبين بهذا الحجم والمستوى من الأهلي، لكنني طلبت بالفعل التعاقد مع بديل للسعيد لكن لم يحدث".