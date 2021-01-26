مصدر لمصراوي: إيقاف وتغريم عبدالله بكري قبل لقاء بيراميدز والأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أكد مصدر مسؤول، أنه تم اخطار عبدالله بكري لاعب بيراميدز بقرار يتعلق بإيقافه وتغريمه مالياً، لكن دون توضيح الأسباب بشكل كامل للاعب حتى الآن.

وكان الجهاز الفني لنادي بيراميدز، قد استبعد عبدالله بكري من قائمة الفريق لمباراة الأهلي بالدوري.

وصرح المصدر لـ"الخليج 365" "تم اخطار عبدالله بكري بقرار إدارة بيراميدز بإيقافه، وكذلك غرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه".

وتابع "اللاعب حتى الآن لا يعلم السبب الحقيقي لهذا القرار، وسيتم عقد جلسة بعد مباراة الأهلي لمعرفة التفاصيل".

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت الى أن القرار متعلق بالجدل الذي أثير عبر حساب الحارس المهدي سليمان بموقع التواصل الاجتماعي "

انستجرام".

يذكر، أن هناك بعض الأزمات بين اللاعب وإدارة بيراميدز على هامش عدم تجديد تعاقده واقتراب انتقاله لأحد الأندية في السعودية.