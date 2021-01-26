مدربون سابقون: نرفض عودة الحارس الأجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

رفض عدد من مدربي حراس المرمى التوصية من جانب عدد من الأندية المصرية بإعادة فتح المجال أمام استقدام حراس أجانب في الدوري الممتاز.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلن يوم الاثنين عن عدد من التوصيات تم الإدلاء بها في اجتماع الأندية مع مع اتحاد الكرة، وسط اتجاه للموافقة على هذا الاقتراح.

وقال فكري صالح مدرب حراس المرمى: "الراحل محمود الجوهري، كان وراء عدم التعاقد مع حراس مرمى أجانب في الدوري المصري وذلك من أجل فتح المجال أمام الحارس، فكرة التعاقد مع حراس أجانب للدوري المصري، ستكون لديها أضرار كثيرة للحراس المصريين، عندما تم تطبيق عدم التعاقد مع حراس مرمى وجدنا أن مستوى الحراس بات أفضل وعاد ذلك على المنتخب."

وأكمل من خلال تصريحات لبرنامج بي أون تايم على قناة أون تايم سبورتس: "لا أعتقد أن التعاقد مع حراس أجانب سيؤدي إلى رفع المستوى، حتى الفترات التي شهدت احتراف حراس مصريين فإنه كان بعد الأداء اللافت للنظر مع المنتخب وفي بطولات أمم أفريقيا."

ومن جانبه رفض طارق سليمان، مدرب حراس المرمى بالفريق البنك الأهلي: "هذا القرار لن يكون في مصلحة الكرة المصرية وأتمنى أن يعدل اتحاد الكرة والأندية عن هذا القرار، لن يكون مفيد على الإطلاق للكرة المصرية."

عادل المأمور مدرب حراس المرمى السابق في فريق الزمالك قال: "أنا ضد هذا القرار، من يضمن أن الحراس الأجانب سيمثلون إضافة للأندية، قد أوافق في حالة واحدة وهي أن يكون الحراس من الصف الأول في بلادهم، في هذه الحالة قد أوافق لكن المشكلة أن الأندية ستتعاقد مع حراس ليسو الأفضل، الأمر سيكون فيه ضرر للكرة المصرية من وجهة نظري."

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر في عام 2009 من الأندية من التعاقد مع حراس أجانب.