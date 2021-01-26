بالمواعيد والقنوات الناقلة.. ديربي الغضب والأهلي ضد بيراميدز بين مباريات الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

تقام اليوم، الثلاثاء، مباريات في الدوريات الأوروبية، أبرزها ديربي الغضب الذي يجمع بين فريقي إنتر ميلان وميلان الإيطاليين، كما يلتقي الأهلي مع بيراميدز ببطولة دوري we المصري.

وفيما يلي نستعرض أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

كأس إيطاليا

9:45- إنتر ميلان x ميلان

تنقل المباراة عبر قناة (Rai 1- Sport TV 4 Potugal).

8:00- نيوكاسل يونايتد x ليدز يونايتد.

تنقل المباراة عبر قناة (beIN Sports HD 1).

8:00- كريستال بالاس x وست هام يونايتد

تنقل المباراة عبر قناة (beIN Sports HD 5).

10:15- وست بورميتش ألبيون x مانشستر سيتي.

تنقل المباراة عبر قناة (beIN Sports HD 1).

10:15- ساوثهامبتون x أرسنال.

تنقل المباراة عبر قناة (beIN Sports HD 5).

الدوري المصري الممتاز

5:00- المقاولون العرب x سموحة.

تنقل المباراة عبر قناة (ON Time Sports 2 HD).

7:30- بيراميدز x الأهلي.

تنقل المباراة عبر قناة (ON Time Sports 1 HD).