رمضان وإكرامي أساسيين.. تشكيل بيراميدز المتوقع لمباراة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

استقر الأرجنتيني أروابارينا المدير الفني لنادي بيراميدز بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة الأهلي.

ويستضيف ملعب استاد 30 يونيو في السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء مباراة بيراميدز والأهلي ضمن الجولة العاشرة لمسابقة الدوري.

ومن المتوقع، أن تشهد المباراة مشاركة ثلاثي الأهلي السابق شريف إكرامي وأحمد فتحي ورمضان صبحي في التشكيل الأساسي.

وجاء تشكيل بيراميدز المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد توفيق - علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - عمر جابر - عبدالله السعيد.

خط الهجوم: رمضان صبحي - جون أنطوي - إبراهيم عادل.

وأفاد مراسل يلا كورة، الى تفكير المدرب الأرجنتيني في إمكانية الإستعانة بإيريك تراوري في التشكيل الأساسي بدلا من عمر جابر.