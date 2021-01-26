بث مباشر | شاهد المغرب واوغندا في كأس امم افريقيا للمحليين 2021 “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “المغرب واوغندا” في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 26-1-2021 ضمن الجولة الثالثة من دوري المجموعات بكأس امم افريقيا للمحليين 2021، المقامة في الكاميرون.

ينقل بث مباشر مباراة “المغرب واوغندا” على قناة بين سبورت 7، بصوت المعلق الرياضي المغربي “جواد بدة”، كما ينقل على قناة بي إن سبورتس الفرنسية 2.

وتقام مواجهة المغرب واوغندا على ملعب دي لا ريونيفيكاتيون بمدينة دوالا، وتنطلق في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

يلعب المنتخب المغربي ونظيره الاوغندي لحساب المجموعة الثالثة والتي تضم رواندا وتوجو.

وانتصر منتخب المغرب في الجولة الأولى على “توجو” بهدف مقابل لا شيء، احرزه “يحي جبران” من علامة الجزاء، فيما تعادل مع منتخب رواندا في الجولة الثانية بنتيجة (0-0)، وسيسعى اليوم إلى تحقيق الفوز أو على الأقل الخروج بالتعادل من أجل ضمان التأهل إلى دور ربع النهائي.

في المقابل، تعادل منتخب اوغندا مع رواندا في الجولة الأولى بنتيجة (0-0)، وخسر في الجولة الثانية أمام “توجو” بهدفين مقابل هدف واحد، وفي حالة فوزه اليوم على المغرب سيتأهل للدور الموالي.

ويتصدر منتخب المغرب جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، ويأتي منتخب توجو في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، فيما يقبع منتخب رواندا في المركز الثالث بنقطتين، ويتذيل منتخب اوغندا ترتيب المجموعة بنقطة في رصيده.

ويبقى المنتخب المغربي هو العربي الوحيد في البطولة بعدما ودع شقيقه الليبي المسابقة أمس بخسارته أمام الكونغو الذي ضمن التأهل بشكل رسمي إلى دور ربع النهائي بجانب جمهورية الكونغو ومالي والكاميرون.

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