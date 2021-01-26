بث مباشر | شاهد الاهلي وبيراميدز في الدوري المصري We “كورة لايف”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الاهلي وبيراميدز” في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 26-1-2021 ضمن الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة “الاهلي وبيراميدز” على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي المصري المتميز “مدحت شلبي”.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء من الحكم الدولي المصري “جهاد جريشة” في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.

سيكون ملعب الدفاع الجوي بمدينة القاهرة مسرحًا لمباراة من العيار الثقيل حيث يستضيف بيراميدز نظيره “الاهلي” وهو في حالة تخبط كبيرة على مستوى النتائج وكذا في أمور أخرى إدارية.

وحصد نادي “بيراميدز” 13 نقطة حتى الآن من 8 مباريات، فاز في 3 مناسبات، وتعادل في 4، وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 11 هدف كثالث أقوى خط هجوم بعد الاهلي والزمالك، واستقبلت شباكه 8 أهداف.

وحقق “بيراميدز” انتصار وحيد في آخر 4 مباريات خاضها في الدوري المصري، وتعادل في 3 لقاءات آخرها في الجولة الماضية أمام “سموحة”، ومن المتوقع الإطاحة بالمدرب “رودولفو أروابارينا” في حالة فشله في تحقيق الفوز على الاهلي اليوم.

ويبدو ان “بيراميدز” يعاني بشكل كبير داخل الغرف المغلقة وهو ما ظهر في المباراة الماضية أمام “سموحة” عندما فقد قائد الفريق “عبدالله السعيد” اعصابه ودخل في مشادة عنيفة مع زميله المدافع “علي جبر” عقب تسجيل الفريق السكندري هدف التعادل.

وظهرت جليًا هذه المشاكل أمس بعدما قام حارس بيراميدز “مهدي سليمان” بنشر صورة على حسابه بتويتر تحمل حكمة مستوحاة من الغابة وعالم الحيوان قاصدًا بها الاساءة لبعض الأشخاص التي تتولى إدارة النادي في الوقت الحالي وهو ما دفع دفع مسئولى الفريق بمعاقبة اللاعب واستبعاده من مواجهة الاهلي.

في المقابل، أنقذ النادي “الاهلي” نفسه من الدخول في دوامة الشكوك بتحقيق الانتصار على “المقاولون العرب” في الجولة الماضية حيث قلب تأخره بهدفين إلى فوز بثلاثة أهداف، ليعود إلى صدارة جدول الترتيب بعد تعادل الزمالك مع أسوان.

ويمتلك “الاهلي” في جعبته 20 نقطة من 8 مباريات، انتصر في 6، وتعادل في 2، ولم يتذوق طعم الخسارة بعد، وسجل لاعبوه 19 هدف كأقوى خط هجوم في المسابقة حتى الآن، واهتزت شباكه 4 مرات كثاني أقوى خط دفاع بعد الزمالك.

وسيسعى “الاهلي” إلى تحقيق الانتصار على بيراميدز اليوم لتأكيد صدارته جدول ترتيب الدوري، قبل سفره إلى قطر لخوض أولى مبارياته في كأس العالم للأندية أمام “الدحيل” المقرر إقامتها يوم 4 فبراير القادم على ملعب المدينة التعليمية.

واستعاد “الاهلي” خدمات حارس مرماه وقائد الفريق “محمد الشناوي” بعد انتهاء عقوبة الايقاف لمباراة واحدة بعد اعتراضه على حكم لقاء المارد الأحمر أمام “البنك الاهلي” في الجولة قبل الماضية.

والتقى الاهلي وبيراميدز (بمسماه الجديد) في 4 مواجهات بالدوري المصري، وفاز الأخير في مناسبتين، بينما انتصر المارد الأحمر في مباراة واحدة، وسيطر التعادل على لقاء وحيد.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر كورة لايف مباراة الاهلي وبيراميدز اليوم

..