بث مباشر | مشاهدة مباراة الترجي والاولمبي الباجي في الدوري التونسي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الترجي والاولمبي الباجي” في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 26-1-2021 ضمن الجولة العاشرة من الدوري التونسي.

ينقل البث المباشر لمباراة “الترجي والاولمبي الباجي” على قناة الكأس 4، بصوت المعلق الرياضي القطري “محمد السعدي”، كما ينقل على قناة الوطنية التونسية 1.

وتقام مباراة الترجي والاولمبي الباجي على ملعب بوجمعة الكميتي، بإدارة من الحكم التونسي “هيثم القصعي”، وتنطلق في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 14:00 بتوقيت تونس، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية.

عوض نادي الترجي خسارته أمام الصفاقسي في الجولة قبل الماضية بتحقيق الانتصار في الجولة الأخيرة على “الملعب التونسي”، ليصل إلى الانتصار السادس له في الدوري التونسي هذا الموسم.

ويحتل الترجي صدارة جدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 19 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الثاني “اتحاد بن قردان” الذي لعب مباراة زائدة، وبفارق 5 نقاط عن الثالث “الصفاقسي” مع إمتلاك الأخير مباراة مؤجلة.

في المقابل تلقى نادي الاولبمي الباجي هزيمتان متتاليتان في الجولة قبل الماضية والماضية، حيث جاءت الخسارة الأولى له هذا الموسم على يد “البنزرتي”، كما زادت معاناته بخسارة أخرى أمام “الاتحاد المنيستيري”.

وتراجع الاولبمي الباجي إلى المركز التاسع بعدما تجمد رصيده عند 10 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن منطقة الهبوط.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر مباراة الترجي والاولمبي الباجي اليوم

..