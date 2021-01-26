الامارات | بالفيديو.. حقيبة تنقذ متزلجاً من مطاردة دب ضخم

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. حقيبة تنقذ متزلجاً من مطاردة دب ضخم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر موقع "ديجي 24" الإخباري الروماني لقطات فيديو التقطها رومانيون وسياح، وأظهرت متزلجا ينجو بأعجوبة من مطاردة دب ضخم. وقال الموقع إن الواقعة شهدها أحد أماكن التزلج في منتجع "بريديل" قبل أيام، حيث تفاجأ أحد المتزلجين الشباب، وهو سائح قدم إلى رومانيا حديثا، بدب يطارده بسرعة كبيرة، في الوقت الذي كان الجمهور يطلب من المتزلج الإسراع، وينبهه إلى أن دبا وراءه.

واستطاع المتزلج أن ينجو من المطارة بإلقاء حقيبته، الأمر الذي جعل الدب ينشغل بها، ويتوقف عن المطاردة، بينما حلت سيارات الشرطة والإنقاذ على الفور، الأمر الذي أخاف الدب، ودفعه باتجاه الغابة. وثمن مسؤولو الإنقاذ ما قام به الشاب، وقالوا إن تفكيره السريع برمي الحقيبة أنقذ حياته، لأن الدب لم يكن ليتركه مادام قد بدأ مطاردته.

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