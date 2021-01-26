الامارات | مفاجأة.. ولاية أميركية تطلب استضافة الأولمبياد بدل طوكيو

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. ولاية أميركية تطلب استضافة الأولمبياد بدل طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبلغ كبير المسؤولين الماليين في فلوريدا اللجنة الأولمبية الدولية استعداد الولاية الأميركية لاستضافة الألعاب الأولمبية الصيفية، في ظل تكهنات حول تراجع طوكيو عن الاستضافة بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد. ووجّه جيمي باترونيس رسالة إلى الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الدولية "لحثّكم على التفكير في نقل دورة الألعاب الأولمبية 2021 من طوكيو، اليابان إلى الولايات المتحدة الأميركية، وتحديداً إلى فلوريدا".

تابع:"وفي ظل تقارير إعلامية حول قلق المسؤولين اليابانيين بشكل غير معلن لعدم إمكانية إقامة الألعاب بسبب الجائحة، لا يزال هناك وقت لنشر فريق (من الأولمبية الدولية) لاختيار المواقع في فلوريدا". وتطرقت رسالة باترونيس المنشورة على شبكة الإنترنت إلى قوة الولاية المفترضة في نشر التلقيح، إعادة الانفتاح الاقتصادي والأحداث الرياضية التي استضافتها أثناء الجائحة على غرار تكملة الموسم الماضي من الدوري الأميركي لمحترفي كرة السلة، بالإضافة إلى كون متنزهاتها الترفيهية، بما فيها ديزني وورلد، مفتوحة أمام الأعمال التجارية.

لكن فلوريدا عانت كثيراً بسبب الجائحة، مع أكثر من 25 ألف حالة وفاة من بين مجمل 420 ألف في البلاد. وقال باترونيس "مهما كانت الاحتياطات المطلوبة، فلنحدّدها وننجزها". وأصر منظمو الالعاب الاولمبية المؤجلة من الصيف الماضي الى يوليو المقبل بسبب كورونا، على التزامهم بإقامتها في موعدها الجديد. وقال رئيس الورزاء يوشيهيدي سوغا الاسبوع الماضي "أنا مصمم على إقامة العاب آمنة ومنيعة كدليل على أن البشرية ستتغلب على الفيروس".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news