شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات ربع نهائي كرة اليد.. وتواجد ثنائي عربي لأول مرة منذ 21 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتمت منافسات الدور الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد في نسختها الـ27، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 13-31 يناير الجاري، وشهدت منافسات الدور الرئيسي تأهل منتخبين من خارج قارة أوروبا لأول مرة منذ نسخة 1999 التي استضافتها مصر أيضًا.

وتأهل منتخب مصر من إفريقيا وقطر من آسيا إلى ربع النهائي بجانب ست منتخبات أوروبية، هم الدنمارك والنرويج وإسبانيا وفرنسا والسويد والمجر.

وتقام مباريات ربع النهائي مساء الأربعاء على ثلاثة ملاعب مختلفة، هم: استاد القاهرة الدولي والعاصمة الإدارية الجديدة وصالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وجاءت مباريات ربع النهائي كالآتي:

الدنمارك × مصر (الساعة 6:30 مساء) على صالة استاد القاهرة الدولي

السويد × قطر (الساعة 9:30 مساء) على صالة استاد القاهرة الدولي

فرنسا × المجر (الساعة 9:30 مساء) على صالة 6 أكتوبر

إسبانيا × النرويج (الساعة 9:30 مساء) على صالة العاصمة الإدارية

ويذكرأن دور الثمانية يشمل منتخب الدنمارك حامل لقب النسخة الماضية من البطولة،ومنتخب إسبانيا بطل أوروبا، بجانب النرويج وصيف أخر نسختين من بطولة العالم.

كما يضم منتخب مصر بطل قارة إفريقيا، ومنتخب قطر بطل آسيا، بجانب فرنسا الأكثر تتويجًا بالبطولة برصيد 6 مرات، وكذلك السويد ثاني أكثر الفرق تتويجا بـ 4 ألقاب، والمجر صاحبة فضية 1986.