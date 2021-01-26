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تفاصيل تحضيرات الاسماعيلى استعدادا لبيراميدز

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي تدريباتة إستعاداد لمواجهة بيراميدز المقررة السبت المقبل فى الجولة الحادية عشر لبطولة الدورى الممتاز، وتتطرقت التدريبات الأخيرة على التسليم والتسلم إضافة للضغط على حامل الكرة بدون ارتكاب أخطاء. كما تضمن المران التركيز علي تدريبات بدنية والتى من شأنها الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبينواختتم المران بتقسيمة تم إيقافها أكثر من مرة من أجل السعي جليا لإصلاح الأخطاء التى ظهرت خلال المباريات الأخيرة.وعلى هامش المران، أدى عبد الرحمن مجدي جناح الفريق تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبى.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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