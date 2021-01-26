شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تعليق مدرب الأهلى قبل سوبر السلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أشرف توفيق المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي إن الفريق سوف يقاتل ويقدم أفضل ما لديه خلال مواجهته مع فريق الاتحاد السكندري اليوم الثلاثاء على لقب السوبر المصري.

وأوضح أن البطولة تمثل أحد الأهداف الرئيسية للجهاز الفني واللاعبين، ومن الطبيعي أن ينافس الأهلي على الفوز بكل البطولات، لافتا إلى ثقته الكبيرة في قدرات اللاعبين وطموحاتهم في التتويج باللقب بعد الفوز بلقب دوري المرتبط في وقت سابق.

وأشار توفيق إلى أن مواجهة الاتحاد ستكون مختلفة عن آخر مباراة جمعتهما، وأنه الجهاز الفني قاموا بدراسة المنافس بشكل دقيق، متمنيا أن يكون التوفيق حليفا للأهلي وينجح الفريق في الفوز بلقب البطولة.