شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تعليق مدرب الأهلى قبل سوبر السلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أشرف توفيق المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي إن الفريق سوف يقاتل ويقدم أفضل ما لديه خلال مواجهته مع فريق الاتحاد السكندري اليوم الثلاثاء على لقب السوبر المصري.
وأوضح أن البطولة تمثل أحد الأهداف الرئيسية للجهاز الفني واللاعبين، ومن الطبيعي أن ينافس الأهلي على الفوز بكل البطولات، لافتا إلى ثقته الكبيرة في قدرات اللاعبين وطموحاتهم في التتويج باللقب بعد الفوز بلقب دوري المرتبط في وقت سابق.
وأشار توفيق إلى أن مواجهة الاتحاد ستكون مختلفة عن آخر مباراة جمعتهما، وأنه الجهاز الفني قاموا بدراسة المنافس بشكل دقيق، متمنيا أن يكون التوفيق حليفا للأهلي وينجح الفريق في الفوز بلقب البطولة.
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