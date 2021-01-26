الأهلي يواجه الاتحاد اليوم على لقب «سوبر السلة»

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه الاتحاد اليوم على لقب «سوبر السلة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الثلاثاء عندما يواجه نظيره فريق الاتحاد السكندري على لقب بطولة السوبر المصري.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة والنصف مساء اليوم على صالة نادي الشرقية للدخان، ويسعى الأهلي إلى الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز والتتويج باللقب.
وحرص أشرف توفيق المدير الفني على تجهيز اللاعبين بشكل مناسب بعدما عقد محاضرة مطولة خلال المران الأخير قام خلالها بمراجعة خطة اللعب ونقاط القوة والضعف في المنافس.
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