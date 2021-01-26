شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفوز على الشمس في كأس مصر لكرة الماء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول لكرة الماء بالنادي الأهلى على الشمس بنتيجة 10-8، في المباراة الثانية التي أقيمت بين الفريقين، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

وأقيمت المباراة بحمام سباحة النادي الأهلي، وقدم الفريق عرضًا جيدًا، وشهدت المباراة ندية واضحة بين الفريقين، لكن تفوق الأهلي وحسم اللقاء لصالحه.

وكان الأهلي قد فاز في المباراة الأولى على الشمس بنتيجة 11-4، والتي أقيمت يوم السبت الماضي.

ويرأس جهاز ألعاب الماء بالنادي الأهلي وائل عزت، ويعاونه محمد فاضل، نائب رئيس الجهاز، ومحمود حسن مدير جهاز كرة الماء، ومدحت فرج، نائب مدير الجهاز، وعمرو ممدوح، المدير الإداري، وسامح العشري إداريًّا، وخالد بن عيسى محللًا فنيًّا، وأحمد سمير، أخصائي تأهيل، والحسن محمد طبيبًا، ووسام عزت، إداريًّا، وديان جوفوفيتش، مديرًا فنيًّا، ووليد عزت، المدرب العام، وممدوح منير، مدربًا.