شكرا لقرائتكم خبر عن تاجيل مباراة كفرالشيخ وبلدية المحله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر وليد العطار، المدير التنفيذي لإدارة شؤون المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تاجيل مباراة كفرالشيخ وبلدية المحله بالدوري العام بالقسم الثاني والتي كانت مقررة اليوم الثلاثاء باستاد كفرالشيخ الرياضي الثانيه والنصف ظهرا ،لتكون يوم 15من شهر فبراير المقبل الثانيه والنصف ظهرا باستاد كفرالشيخ الرياضي ،واكد اشرف ابوحليمه،رءيس مجلس إدارة نادي كفرالشيخ الرياضي أن الفريق جاهز لهذا اللقاء الهام وأنه يكثف تدريب اللاعبين لضمان الفوز في هذه المباراه الهامه.