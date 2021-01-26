شكرا لقرائتكم خبر عن لامبارد: تدريب تشيلسي كان شرفًا.. وفخور بما حققناه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه فرانك لامبارد، المدير الفني السابق للبلوز، شكره لإدارة النادي وأشارا إلى شعوره بالإحباط لنهاية رحلته سريعًأ مع الفريق الذي لعب لع 14 عامًا.

وقرر نادي تشيلسي إقالة لامبارد أمس الأثنين بعد حوالي عام ونصف من قيادته للفريق، مشيرًأ إلى أنه لم يحقق توقعات النادي.

وكتب لامبارد على حسابه الشخصي بـ «إنستجرام»:"تدريب تشيلسي كان شرفًا، ناد يمثل جزءًا كبيرًا من حياتي، أشكر الجمهور على مساندته الرائعة التي حظيت بها في آخر 18 شهر، وآمل أن يعرفوا ماذا يعني هذا لي".

وتابع:"حين توليت المهمة أدركت حجم التحديات في وقت صعب بالنسبة للفريق، فخور بما حققناه، فخور بلاعبي الأكاديمية الذين شاركوا مع الفريق الأول وقدموا أداءًا جيدًا.. إنهم مستقبل النادي".

وانهى لامبارد حديثه قائلاً:"محبط لعدم حصولي على وقت كاف هذا الموسم لنقل النادي لمستوى آخر، أود شكر السيد رومان أبراموفيتش (المالك الرسمي للنادي)، الإدارة، اللاعبون، طاقمي التدريبي وكل من في النادي على عملهم الجاد وإخلاصهم، خاصة في هذا الوقت الصعب، وأتمنى للنادي والفريق النجاح في المستقبل".

وكانت نتائج تشيلسي قد تراجعت في الفترة الأخيرة حتى احتل المركز التاسع في ترتيب الدوري، بعد فوزه في مباراة واحدة، وخساراته لـ5 مباريات في اخر مبارياته بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وضم تشيلسي مطلع الموسم الجاري كلا من حكيم زياش وتيمو فيرنر وكاي هافيرتز وتياجو سيلفا وبن شيلويل وإدوين أندرسون ومالانج سار وإدوارد ميندي.

ورغم التدعيم القوي لقائمة الفريق إلا أنه ابتعد عن المنافسة بقوة على المراكز الأولى في البطولة المحلية.

وبذلك تنتهي رحلة لامبارد كمدرب لتشيلسي والتي بدأت في يوليو 2019 بعدما خلف الإيطالي ماوريزيو ساري.

وإجمالا قاد لامبارد فريق تشيلسي في 84 مباراة، فاز في 44 وخسر 25.

خسر مع الفريق نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الماضي وتأهل لدوري أبطال أوروبا