شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى لم يلعب ضد الأحمر منذ 14 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فى السابعة والنصف من مساء اليوم فريقا الأهلى وبيراميدز فى الجولة العاشرة من بطولة الدورى الممتاز، والتى تعد أول مباراة يخوضها بيراميدز أمام الأهلى وبين صفوفه أحمد فتحى لاعب الأحمر السابق، وهو يرتدى القميص السماوى .. ورغم أن فتحى وقع لبيراميدز قبل انتهاء الموسم الماضى، فى الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أنه لم ينتقل إلى الفريق رسميا إلا بعد نهاية الموسم، لتكون مباراة اليوم هى الأولى لأحمد فتحى التى يقف فيها منافسا للأهلى بعد الانتقال لبيراميدز .

وكان آخر ظهور لأحمد فتحى مع الأهلى في مباراة الفريق أمام طلائع الجيش، والتى أقيمت يوم 31 أكتوبر الماضى، وانتهت بفوز الأحمر بثلاثية.

كما يدخل الجوكر مباراة اليوم ليكرر موقف لم يحدث له منذ 14 عاما، وهو الوقوف في فريق ضد ناديه الأحمر، خاصة أن أحمد فتحى كان لاعبا فى صفوف الإسماعيلى قبل الانتقال للأهلى ، وكانت أخر مباراة شهدت مشاركة الجوكر بقميص الاسماعيلى أمام الأهلى منذ 14 عاما ، و بالتحديد يوم 1\7\2007 ، ببطولة الدورى ، و انتهت المباراة بفوز الدراويش بثلاثية نظيفة.