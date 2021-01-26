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القاهرة - سامية سيد -

يتربع الأهلى على جدول ترتيب الدورى المصرى بفارق الأهداف عن الزمالك، قبل أن يستقبل استاد الدفاع الجوى، مباراة مهمة وقوية فى الأسبوع العاشر من الدورى المصرى، بين الأهلى وبيراميدز، فى قمة من قمم الكرة المصرية.

المارد الأحمر يدخل المباراة، وعينه على أكثر من هدف لتحقيقه، أولها هو الاستعداد لكأس العالم للأندية ومواجهة الدحيل القطرى، وتحقيق نتيجة إيجابية فى المباراة لمواصلة طريقه فى الحفاظ على لقبه، فضلًا عن أهمية الفوز على بيراميدز لقوة المباراة بين الفريقين للكثير من العوامل.

ترتيب الدورى المصرى قبل مباراة الأهلى وبيراميدز

يحتل الأهلى صدارة ترتيب الدورى المصرى برصيد 20 نقطة بعد لعب 8 مباريات وبفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الثانى الذى لعب 8 مباريات أيضًا.

ترتيب الدورى المصرى قبل مباراة الأهلى وبيراميدز

على الجانب الآخر، بيراميدز هذا الموسم، لم يصل إلى قمة مستواه حتى الآن فبعد لعب 8 مباريات حقق فيهم ثلاثة انتصارات و4 تعادلات وخسارة وحيدة، ويسعى السماوي والأبيض إلى تحقيق الفوز للاقتراب أكثر من القمة.

بيراميدز يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة بعد لعب 8 مباريات، وبفارق نقطتين عن الجونة صاحب المركز الثالث الذي لعب 8 مباريات.

ترتيب الدورى المصرى قبل مباراة الأهلى وبيراميدز