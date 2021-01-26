شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: بيراميدز لا يهمه إلا الفوز على الأهلى وأروا بارينا لو خسر هيروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى الإعلامى أحمد شوبير أن فريق بيراميدز لا يبحث عن التتويج ببطولة الدورى بعدما بات الأمر صعباً على الفريق بعد فقدان الكثير من النقاط، وأن كل ما يهم الفريق السماوى هو الفوز على الأهلى فى المباراة التى تجمع الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مساقبقة الدورى العام على استاد الدفاع الجوى.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى: مع شوبير "عبر أون سبورت إف إم: بيراميدز كل اللى يهمه أنه يفوز على الأهلى ولديه مشكلة كبيرة جداً بعد الكلام الذى كتبه المهدى سليمان على صفحته، وكانت واضحة أنها موجهة ضد النادى، وطلبوا منه الاعتذار، ومحمد فاروق قال نفس الكلام بتاعه والدنيا اتلخبطت.

وواصل: بيراميدز أوقف المهدى سليمان وتم استبعاده، وشريف والشناوى فى القائمة لمباراة الأهلى، وهناك 4 لاعبين سابقين فى الأهلى، وبعد أن أصبح الدورى صعب بالنسبة لبيراميدز، فاللاعبين كل طموحهم الفوز على الأهلى.

واستأنف: الفريق يريد استعادة توازنه، وأروى بارينا يعلم أنه لو خسر هيروح، والتعادل بالنسبة له جيد، وغالباً محمود وادي سيجلس على دكة البدلاء.

واختتم: الأهلي سيقاتل على الصدارة بعد هدية أسوان، وهذه آخر مباراة قبل السفر إلى مونديال الأندية، خاصة بعدما تلقى رسالة عنيفة من الدحيل بالفوز على الأهلي القطرى بسداسية، والشناوي يرغب في تأكيد ثقة جماهير الأهلي، والحيرة الموجودة عند موسيماني هو رأس الحربة وسيبدأ ببواليا ويجعل شريف ورقة رابحة على دكة البدلاء.