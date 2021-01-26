الامارات | نجم برشلونة: أعلم أنني أكثر لاعب مكروه

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم برشلونة: أعلم أنني أكثر لاعب مكروه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال نجم فريق برشلونة، جوردي ألبا إنه يعلم أن الناس تأخذ عنه فكرة مغلوطة، وقال إنه بسبب طبيعة لعبه يتلقى كل الكره من قبل جماهير ولاعبي الفرق المنافسة لبرشلونة. وتابع: أعلم أنني أكثر لاعب مكروه، وهذا يعود للطريقة التي ألعب بها.

ونقلت عنه صحيفة "ماركا" أيضا قوله: الحقيقة أنني إنسان عادي جدا، ومن يعرفني حقا يعلم أنني متواضع، ولدي علاقة جيدة جدا مع الجميع. وختم بالقول: أتفهم الكره والحقد الذي يكنه البعض لي، وعلي أن أتعايش مع ذلك.

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