شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بفريق نادي بيراميدز، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز باستاد الدفاع الجوي.

وقد أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، قائمة اللاعبين لمواجهة بيراميدز.

أما عن التشكيل المتوقع للمباراة فجاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - بدر بانون - محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج.

ثلاثي قبل المهاجم: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي «أفشة»- حسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.