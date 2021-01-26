مورينيو يكيل المديح لجاريث بيل

كال جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير المديح للاعبه جاريث بيل بعدما سجل اللاعب الويلزي هدفاً في الفوز 4-1 على ويكومب واندرارز في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الاثنين.

ودخل بيل التشكيلة الأساسية لأول مرة منذ 23 ديسمبر/ كانون الأول وأدرك التعادل قبل الاستراحة بلحظات، بعدما تقدم الفريق المنتمي للدرجة الثانية بهدف مفاجئ عن طريق فريد أونيدينما.

وعانى بيل (31 عاماً) للظهور بمستواه في ظل تراجع لياقته لكنه ظهر بقوة في أول 90 دقيقة كاملة مع النادي اللندني منذ عودته قادماً من ريال مدريد على سبيل الإعارة.

وقال مورينيو للصحفيين «لقد كان جيداً وتحركاته جيدة وكذلك في المواجهات الفردية وتفوق على المنافسين وكان يهاجم ويصنع الفرص وسجل هدفاً.

«لم أشعر أبداً أنه لا يستطيع لعب 90 دقيقة. لم أشعر أبداً أني أحتاج إلى استبداله».

وأجرى مورينيو عشرة تغييرات على التشكيلة الفائزة على شيفيلد يونايتد في المباراة الماضية لكنه أشرك هاري كين وسون هيونج-مين وتانجاي ندومبلي خلال البحث عن تحقيق الانتصار في الشوط الثاني.

ومنح هاري وينكس التقدم لتوتنهام في الدقيقة 86 قبل أن يضيف ندومبلي هدفين متتاليين ليبلغ توتنهام الدور الخامس.

وقال مورينيو إن توتنهام لن يضحي بالدوري الأوروبي أو مسابقات الكأس رغم ازدحام جدول المباريات وأكد رغبته في المنافسة على كل الألقاب المتاحة.

وقال مورينيو لهيئة الإذاعة البريطانية «حتى عندما نملك أربع مباريات في أسبوع واحد ويعتقد البعض أننا سنترك الدوري الأوروبي أو مسابقة الكأس، فإننا لم نفعل ذلك. أشركنا كل اللاعبين باستثناء هوجو لوريس بقي في منزله».

وأضاف «في فبراير سنشارك في ثلاث مسابقات؛ إذ نلعب في كأس الاتحاد والدوري الأوروبي. بكل تأكيد ستكون الأمور صعبة جداً لكننا سنحاول».

ويحتل توتنهام المركز الخامس في الدوري الممتاز برصيد 33 نقطة من 18 مباراة ويستضيف ليفربول حامل اللقب يوم الخميس.