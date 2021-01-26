شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد التجمع للدور الأول في بطولات آسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقرر أن يقام دور المجموعات من مسابقتي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال نسخة 2021 بنظام التجمع، بسبب تداعيات فيروس كورونا ، بحسب ما أعلن الاتحاد القاري الاثنين، وقال الاتحاد في بيان: «ستقام منافسات دوري أبطال آسيا في منطقتي غرب وشرق القارة، في حين تجري منافسات كأس الاتحاد الآسيوي بالمناطق الجغرافية الخمس».

وسيقام دور المجموعات لمنطقة الغرب في دوري الأبطال خلال الفترة من 14-30 أبريل، على أن تجري مباريات الشرق بين 21 أبريل و7 مايو 2021.

وتنطلق منافسات كأس الاتحاد في مناطق الجنوب والوسط والشرق اعتباراً من 14 مايو، قبل أن تنطلق منافسات الغرب يوم 23 مايو، على أن تجري مباريات منطقة آسيان في الفترة من 22-28 يونيو، وتقام المنافسات بنظام الدوري من مرحلة واحدة. وتقام مباريات دور ال16 في دوري الأبطال بين 13-15 سبتمبر، ربع النهائي في 27-29 سبتمبر، حيث تجري المنافسة من جولة واحدة، في حين تقام مباريات الدور قبل النهائي من مباراتي ذهاب وإياب في الفترة 19-20 و26-27 أكتوبر، بحسب ما أضاف الاتحاد القاري.

وفي ما يتعلق بكأس الاتحاد الآسيوي، يقام ذهاب نصف نهائي منطقة الغرب يومي 13 و14 سبتمبر والنهائي من جولتين يومي 20 أكتوبر و3 نوفمبر.

ويقام الدور النهائي لدوري الأبطال من مباراتي ذهاب وإياب يومي 21 و27 نوفمبر، على أن يقام نهائي كأس الاتحاد الآسيوي يوم 26 نوفمبر.

وقال داتو ويندسور جون، أمين عام الاتحاد الآسيوي «سيتم توجيه الدعوة للاتحادات الوطنية الأعضاء من أجل استضافة المباريات، بعد سحب قرعة دوري أبطال آسيا 2021 وكأس الاتحاد الآسيوي 2021، التي تقام يوم الأربعاء27 يناير.

وأعلن الاتحاد الآسيوي عبر بيان:«في أعقاب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم إلغاء كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً وكأس العالم للشباب تحت 20 عاماً في 2021، وبعد الأخذ بعين الاعتبار صحة وسلامة اللاعبين في قارة آسيا، فقد قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلغاء بطولة آسيا للناشئين تحت 16 عاماً 2020 في البحرين، وبطولة آسيا للشباب تحت 19 عاماً 2020 في أوزباكستان».

وأضاف الاتحاد أن النسخة المقبلة من البطولتين ستقام في ذات الدول المضيفة في 2023، حيث تستضيف أوزباكستان كأس آسيا تحت 20 عاماً، والبحرين كأس آسيا تحت 17 عاماً».

كما قرر الاتحاد إلغاء بطولة آسيا لكرة الصالات 2020 بالكويت وكأس آسيا للشاطئية 2021 في تايلاند، وسوف تستضيف الكويت كأس الصالات 2022 وتايلاند كأس الشاطئية 2023.