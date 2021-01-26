اتحاد الكرة يخطر الأندية بإمكانية إلغاء الدوري فى حالة واحدة

الشارقة - اميمة ياسر -



كشف محمد الخولى، نائب رئيس النادى المصرى، أن الأندية اتفقت مع اتحاد الكرة على اعتبار مباريات الدورى الحالى كأن لم تكن حال إلغاء المسابقة لظروف قهرية قبل انتهاء منافسات الدور الأول، ولكن حال اكتمال الدور الأول سيتم تطبيق الجدارة الرياضية لتحديد بطل الدورى والأندية الهابطة والفرق المشاركة فى بطولات أفريقيا.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة للأندية، فى اجتماع أمس، أنهم يسعون لإنهاء الدوري فى يوليو المقبل، ولكن فى حال الضرورة القصوى وأى ظروف مفاجئة سينتهى فى 30 سبتمبر.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد خاطب أندية القسم الممتاز بشأن تقديم ترشيحاتها حتى يوم 10 يناير الماضى قبل تمديد المهلة على أن تقام انتخابات المكتب التنفيذي اليوم، ولكن النية تتجه للتأجيل للمرة الثانية فى ظل رفض الأندية اختيار الرابطة قبل اعتماد اللائحة الجديدة.

وحذرت أندية الجمعية العمومية باتحاد الكرة اللجنة الثلاثية التى تدير الجبلاية من الدعوة للانتخابات المقبلة وفقا للائحة القديمة، حيث لم تعتمد اللجنة الثلاثية اللائحة الجديدة حتى الآن، ونشرها فى الوقائع الرسمية قبل الدعوة للانتخابات المقبلة وكذلك تشكيل روابط الأندية المحترفة.

وهدد مسئولو أندية الجمعية العمومية بالجبلاية بشكوى اللجنة الثلاثية فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، فى حالة الالتفاف على رغبة الأندية، وعدم الدعوة للانتخابات وفقا للائحة الجديدة التى تم اعتمادها فى نوفمبر الماضى.