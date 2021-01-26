شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الدنمارك لكرة اليد: لاعبوا سلوفينيا طلبوا بيتزا من خارج الفقاعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مورتن هنريكسن المدير الرياضى بالاتحاد الدنماركى لكرة اليد أن لديه صورا تثبت تناول بعثة سلوفينيا بيتزا من خارج نظام الفقاعة، وزعمت بعثة سلوفينيا معاناتها من آلام فى المعدة تسببت فى غياب 2 من لاعبيه فى مواجهة مصر وخرج الفريق السلوفينى بعد تأهل الفراعنة إلى ربع النهائى.

وخرج الاتحاد السلوفينى فى بيان يلمح لوجود تسمم غذائى بعد إصابة 12 لاعبا قبل المواجهة الحاسمة أمام مصر وأن ذلك ليس من قبيل المصادفة.

وأفاد موقع دنماركى أن آخر نصيحة وجهها أوروس موهوريتش رئيس بعثة سلوفينيا إلى منتخب الدنمارك هى محاولة تجنب الطعام الذى يقدمه الفندق.

ومن جانبه رد هنريكسن المدير الرياضى للاتحاد الدنماركى لكرة اليد على ادعاءات سلوفينيا قائلا لقناة TV 2 Sport: "هذا أمر مضحك بعض الشىء، لدينا صور تثبت تناول السلوفينيين بيتزا من خارج الفقاعة".

وأضاف "نتواجد فى فندق كفء مع موظفين متعاونين ويفعلون ما فى وسعهم للحفاظ على النظافة كأولوية وسيستمرون فى ذلك حتى قبل مواجهتنا ضد مصر".

وتابع هنريكس "لا أعتقد أن طلب بيتزا من خارج الفقاعة أكثر أمانا من تناول الطعام فى الفندق بل يجعل الخطر أكبر، لدينا فرصة فى الفندق لتتبع كيفية تحضير الطعام وما يتم تقديمه لنا عكس الطعام من الخارج".

وأتم تصريحاته "نتطلع للمباريات المقبلة والجميع فى حالة إيجابية قبل مواجهات الدور الإقصائى.