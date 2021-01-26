شكرا لقرائتكم خبر عن أوناجم يشترط الحصول على مستحقاته المتأخرة أو الرحيل مجانا عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فجر المغربى محمد أوناجم مهاجم الزمالك أزمة داخل صفوف الفريق بعدما رفض الرحيل عن صفوف الزمالك قبل حصوله على مستحقاته المتأخرة حال وجود عرض رسمى من أى نادٍ خارجى، وأكد أوناجم لمسئولى الزمالك أنه لن يرحل عن الفريق قبل الحصول على كل مستحقاته المتأخرة، وحال وجود قرار من النادى بالاستغناء عنه فإنه سيحصل على مستحقاته المتأخرة وما تبقي من عقده مع الزمالك والممتد لما يقرب من موسمين.

وجاء قرار أوناجم بعدما علم اللاعب بوجود رغبة لدى الزمالك بالاستغناء عنه مقابل التعاقد مع مهاجم أجنبى، وهو ما رفضه أوناجم مؤكدا للمقربين منه أنه لن يقبل بطريقة التعامل التى يجدها فى الزمالك هذا الموسم.

كما أكد أوناجم للمقربين منه أنه سيرفض كل العروض التي ستصله عن طريق الزمالك، ويتمسك بالرحيل المجاني عن الفريق.

من ناحية أخرى تحدث الثنائى محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك ومحمود علاء مدافع الفريق مع البرتغالى جايى باتشيكو المدير الفنى للفريق، وطلبا منه عدم ضمهما إلى قائمة المباريات فى الفريق حال عدم مشاركتهما أساسيان فى المباريات.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفنى للفريق أن جنش وعلاء أكدا للمدير الفنى أنهما لن ينضمان للمباريات ويجلسان على دكة البدلاء، وطلبا أن يكون ضمهما فى المباريات التى سيشاركان فيها فى التشكيل الأساسى.

وبالفعل اتفق باتشيكو مع الثنائى على استبعادهما من قائمة المباريات طالما لن يكون لهما مكان فى التشكيل الأساسى فى المباريات، وهو ما حدث خلال المباريات السابقة فى الدورى والتى لم ينضم فيها محمود جنش ومحمود علاء لعدم مشاركتهما فى التشكيل الأساسى.

ويجهز محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الزمالك، عرضًا للرحيل عن القلعة البيضاء، في ظل عدم مشاركته بصفة أساسية والاعتماد على محمد أبو جبل، وهو ما أثار استياء جنش، لاسيما أن نادى الاتحاد السكندرى يعد الأقرب لضم اللاعب، بعدما تواصل أحد المسئولون مع الحارس وعرض عليه الانتقال لصفوف زعيم الثغر، خاصة أن جنش من أبناء الإسكندرية، مع عودة محمد صبحى حارس الزمالك المعار للاتحاد، وهو ما يدرسه الحارس فى الوقت الحالي قبل اتخاذ الطريق الرسمي للرحيل.