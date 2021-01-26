شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير عن عودة الحراس الأجانب: إحنا بنصرخ بسبب المهاجم والمنظومة بايظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الإعلامى أحمد شوبير، على قرار اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بإمكانية إلغاء الفار وكذلك عودة الحراس الأجانب، وذلك بعد الاجتماع مع أندية الدوري الممتاز أمس، وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير"، عبر إذاعة أون سبورت: اتحاد الكرة أكد أن الدورى يمكن إنهاؤه فى 30 يونيو لكن بسبب الفار المسابقة قد تمتد بسبب عدم توافر إلا 4 سايرات فقط، الاتحاد يتحجج بالفار لكن اللى بايظ هى المنظومة، الكاميرات كانت معطلة فى مباراة سموحة وبيراميدز، ووجيه أحمد طلب من وائل فرحان حكم الفار فى مباراة سموحة وبيراميدز، أن يكتب تقريرا عن تعطل الفار بين الشوطين، لكى يخلى مسئولية لحنة الحكام.

وواصل: لو هذا لم يحدث لماذا لم تعاد كرة الهدف من الناحية اليمين أو الكاميرا خلف المرمى أو الكلوز، أنا كلامى مثبت، الكاميرات معظم الوقت كانت معطلة أوقات تعمل وأوقات لا، لو الكاميرات شغالة وجاهزة لماذا لم تعاد.

واستكمل: الجبلاية قالت للأندية أن الفار الذى لدينا عامل زى التليفزيون القديم لا فائدة منه، وعايز ألعب الكأس من غير الفار، وقالوا أصل إحنا لما اتعاقدنا كان الفار ليس لديه تقنية خط المرمى، الفار يجب أن ينقل المباراة بـ8 كاميرات وأنت تستعمل 6 فقط، بالإضافة لقسط الشركة التى لا تريد دفعه، الأهلى والزمالك اتظلموا في أكثر من مباراة وهم أكثر من يطالب ببقاء الفار.

واختتم: الكارثة إن الجبلاية قررت عودة حراس المرمى الأجانب، واحنا بنصرخ لأن معندناش مهاجم، المقاولون والزمالك والأهلي وإنبي وغيرهم كلهم مهاجميهم أفارقة.