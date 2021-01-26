شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى وبيراميدز .. رمضان صبحى الأغلى فى مواجهة الـ46 مليون يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه نادى الأهلى في السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، فريق بيراميدز على ملعب الدفاع الجوى، فى قمة الجولة العاشرة في الدورى المصري، التي يديرها الحكم الدولى جهاد جريشة.

ويدخل الأهلي المباراة متصدرا لجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة من 8 مباريات لعبها فاز في 6 لقاءات وتعادل في اثنين ولم يتعرض لأى هزيمة حتى الآن، في المقابل يحتل بيراميدز المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 13 نقطة، جمعها من 8 مباريات أيضا فاز في 3 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وتلقى هزيمة واحدة كانت أمام الاتحاد السكندرى في افتتاح الدورى.

وبلغة الأرقام تعد مباراة اليوم بين فريقين تصل قيمتهما لـ 46 مليون يورو، حيث تصل القيمة التسويقية للنادى الأهلى لـ25.50 مليون يورو، في المقابل تصل قيمة الفريق السماوى لـ21.23 مليون يورو، ويعد رمضان صبحى الأغلى في الفريقين بقيمة تصل لـ3 ملايين يورو، ومحمد الشناوى الأغلى في الأهلى بـ2.5 مليون يورو.

أغلى 5 لاعبين في الأهلى هم:

محمد الشناوى 2.5 مليون يورو

على معلول مليون و500 ألف يورو

أليو ديانج مليون و500 ألف يورو

عمرو السولية مليون و500 ألف يورو

محمد مجدى قفشة مليون و500 ألف يورو

أغلى 5 لاعبين في بيراميدز هم:

رمضان صبحى 3 ملايين يورو

عبد الله السعيد مليون و600 ألف يورو

إيريك تراورى مليون و500 ألف يورو

والفريد كانون مليون و500 ألف يورو

جون انطوى مليون و200 ألف يورو