شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة ضد عبد الحليم على فى لجنة الانضباط بعد هجومه على الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت لجنة الحكام باتحاد الكرة بمذكرة رسمية ضد عبد الحليم على مدير الكرة بالزمالك إلى لجنة الانضباط بالجبلاية، بسبب تصريحاته ضد الحكام عقب مباراة الفريق الأبيض الأخيرة بالدورى أمام أسوان، والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، ومن المقرر أن تنظر لجنة الانضباط المذكرة خلال اجتماعها المقبل.

وأكد عبد الحليم على، مدير الكرة فى نادى الزمالك، أن فريقه تعرض للظلم أمام أسوان، وقال عبد الحليم على، فى قناة أون تايم سبورت 2: "حددنا أهدافنا منذ البداية مع اللاعبين، وهى المنافسة على لقب الدورى تحقيق البطولات، ومعانا لعيبة رجالة رغم الجدول الصعب فى بداية الدورى خلال المباريات الماضية، ولم نعترض على مواعيد المباريات والتنقلات".

وأضاف عبد الحليم على: "الزمالك نادٍ كبير بتاريخه، ولاعبو الزمالك ملتزمون ويوجد بينهم روح رائعة وهدفنا المنافسة بشرف، وعملنا كل شىء فى مواجهة أسوان لكن التوفيق مكانش معانا، وواجهنا ظروفا غير طبيعية لكنهم رجال".

وتابع نجم الزمالك السابق: "إحنا اتظلمنا أمام أسوان وبطالب كل الناس تشوف المباراة وإحنا عمرنا ما اعترضنا على التحكيم ومساندينه من أول البطولة فليه تظلمنى، وطلبت من الحكم الرجوع للفار في أكتر من لقطة ولكنه رفض".

وأوضح عبد الحليم على: "لم نطلب إلا العدالة وليس للزمالك فقط لكن لكل الأندية، خصوصا إنك معاك وسائل مساعدة فليه تنيم جماهير الزمالك زعلانة، وما يفعله الحكام المصريون يدفعنا إلى المطالبة بحكام أجانب للمباريات، ونعترض باحترام دون الإساءة لأحد".

وأضاف عبد الحليم على: "كيف أطالب اللاعبين ببذل الجهد وهم يتعرضون لهذا الظلم التحكيمى هقول للاعبى الزمالك اتعبوا إزاى ومفيش عدل، وعدم العدل يصيب اللاعبين بالإحباط فى كل الأندية وليس الزمالك فقط".

وتابع العندليب: "استعانة الحكم بتقنية الفيديو تبعدنا جميعا عن الاعتراضات ولنا ركلتا جزاء أمام أسوان، ولاعبو الزمالك سينافسون على لقب الدورى للنهاية، وأغلقنا صفحة أسوان ونستعد لمباراة الخميس أمام مصر المقاصة بكل قوة".

وقال عبد الحليم على: "أقول لمصطفى محمد ركز فى مبارياتك مع الزمالك، ويمكن ربنا مش كاتبلك الاحتراف في هذا الوقت، وأنت تحمل مسئولية هجوم الزمالك، وإن شاء الله ترجع تهدف تانى والأمور هتكون أفضل".