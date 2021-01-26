شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جريشة: محمد محمود رحب باللعب للإسماعيلى واسم ربيعة مطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف على أبو جريشة نجم النادى الإسماعيلى السابق عن كواليس جلسة وفد الإسماعيلى مع مسئولى الأهلى والزمالك، لطلب الدعم من القطبين للدراويش فى ظل تراجع نتائج الفريق، وقال أبو جريشة فى تصريحات لبرنامج "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "تلقينا دعوة كريمة من الأهلى وجلسنا مع عدد من المسئولين وعلى رأسهم محمود الخطيب رئيس النادى وهناك معاونة صادقة من الأهلى لأنه يعلم أن الإسماعيلى فى ظروف صعبة، وهناك العديد من الأسماء المطروحة".

وأضاف: "قعدت مع محمد محمود، وقال لى كلام جميل، وإن شاء الله هيرد عليا النهاردة وهو عنده رغبة وقال لى إن ليا الشرف ألعب فى الإسماعيلى، وإذا جاء سيلعب فى مارس".

واصل: "رامى ربيعة ضمن الأسماء المطروحة لكن لسة الأهم رغبة اللاعب، والأهلى عمل اللى عليه وساهم بحاجات كثيرة لا أستطيع أن أقول تفاصيل".

واستكمل: الخطيب عشرة عمر كبيرة، والرجل يفعل كل شىء وكلف الجميع بمساعدتنا، ودور الأندية الكبيرة أن تساند الأندية الشعبية عندما تكون فى هذا الموقف.

وزاد: زيارة الزمالك لم تختلف كثيراً، وجدنا عبد الحليم على وأبو رجيلة ورئيس النادى فى انتظارنا، وكانت هناك روح جميلة، والعلاقة طيبة مع القطبين.

وأردف: أنا مساند لأى أمر يصلح من شأن النادى دون منصب، وأطالب الجماهير ألا تضغط على اللاعبين، وأن تشجع أحمد العجوز، لأن الفريق فى ظروف صعبة، وأفضل أن يكون المدرب الجديد مصرى، لأن المصرى ملم بمشاكل النادى ويعلم قدرات اللاعبين وقدرات المنافسين مش لسه هيدرس وياخد وقت، والوقت ليس فى صالحنا.

واختتم: استشعرنا الخطر على النادى وذلك قمنا بهذا الموقف، لا أتابع مباريات الإسماعيلى فى الفترة الأخيرة، لأنى أعلم ما سيحدث والحالة غير مستقرة، ومختار مختار قيمة كبيرة لكن لم أسمع عن اسمه بين المرشحين.