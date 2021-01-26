شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. الأهلى وبيراميدز فى قمة "العميل المزدوج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساحرة مستديرة وتقبل جميع التقلبات والتغييرات، هكذا هو حال كرة القدم، وليس في سياق النتائج فقط بين المتنافسين، وإنما في سياق الانتماءات الكروية فيما يسمى بـ "الاحتراف"، وتحت هذا المصطلح تغيرت الكثير من الانتماءات الكروية للعديد من اللاعبين، بعضهم بحث عن عرض أعلى وبعضهم بحث عن طموح جديد، والبعض الآخر كان هدفه اللعب تحت مظلة أشهر الأندية الأفريقية في القارة السمراء.

وفي تمام السابعة والنصف مساءً، سيكون عشاق الساحرة المستديرة، على موعد مع لقاء قوي وصعب، ليس كروياً فقط أو لأن الفريقين يمتلكون أقوى العناصر بين صفوفهم، وإنما بسبب الاحتراف الذى تحت مظلته تحولت انتماءات الكثير من اللاعبين، ليواجهوا أنديتهم السابقة، وهو ما سنشاهده في اللقاء المرتقب بين بيراميدز والأهلي خلال مباراة الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري العام.

محمد مجدي قفشة، عبد الله السعيد، رمضان صبحي ، جون أنطوي، أحمد الشيخ ، محمد فاروق ، شريف إكرامي ، أحمد فتحي ، جميعهم عناصر من أصحاب الخبرات والأسماء الرنانة في الكرة المصرية، غير أن مباراة اليوم ستشكل تحدياً خاصاً لكل منهم في مواجهة ناديه السابق سواء الأهلي أو بيراميدز.

لقاء كان ينقصه الحضور الجماهيري ليزداد سخونة وتحدي، فمع بداية الموسم الجاري، فجر ثلاثي الأهلي السابق، رمضان صبحي وأحمد فتحي وشريف إكرامي، قنبلة مدوية عندما انتقلوا بعد نهاية عقوده إلى بيراميدز مفضلين العرض المادي بحثاً عن طموح جديد، ليلتحقوا برفاقهم من قبل في القلعة الحمراء، جون أنطوي وعبد الله السعيد ومحمد فاروق وقبل أن ينضم إليهم أحمد الشيخ قبل غلق باب الانتقالات بلحظات، وفي المقابل محمد مجدي قفشة الذى فضل الانضمام للأهلي على المغريات المادية في بيراميدز، ليتوج مع الفريق الأحمر بدوري أبطال أفريقيا ومع كل هذا التحدي تترقب الجماهير ما ستسفر عنه تلك المواجهة بشغف شديد.