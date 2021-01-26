شكرا لقرائتكم خبر عن جنش ومحمود علاء يرفضان دكة البدلاء فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الثنائى محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك ومحمود علاء مدافع الفريق مع البرتغالى جايى باتشيكو المدير الفنى للفريق، وطلبا منه عدم ضمهما إلى قائمة المباريات فى الفريق حال عدم مشاركتهما أساسيان فى المباريات.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفنى للفريق أن جنش وعلاء أكدا للمدير الفنى أنهما لن ينضمان للمباريات ويجلسان على دكة البدلاء، وطلبا أن يكون ضمهما فى المباريات التى سيشاركان فيها فى التشكيل الأساسى.

وبالفعل اتفق باتشيكو مع الثنائى على استبعادهما من قائمة المباريات طالما لن يكون لهما مكان فى التشكيل الأساسى فى المباريات، وهو ما حدث خلال المباريات السابقة فى الدورى والتى لم ينضم فيها محمود جنش ومحمود علاء لعدم مشاركتهما فى التشكيل الأساسى.

ويجهز محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الزمالك، عرضًا للرحيل عن القلعة البيضاء، في ظل عدم مشاركته بصفة أساسية والاعتماد على محمد أبو جبل، وهو ما أثار استياء جنش، لاسيما أن نادى الاتحاد السكندرى يعد الأقرب لضم اللاعب، بعدما تواصل أحد المسئولون مع الحارس وعرض عليه الانتقال لصفوف زعيم الثغر، خاصة أن جنش من أبناء الإسكندرية، مع عودة محمد صبحى حارس الزمالك المعار للاتحاد، وهو ما يدرسه الحارس فى الوقت الحالي قبل اتخاذ الطريق الرسمي للرحيل.

فى سياق آخر، جدد البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، رفضه التفريط فى خدمات محمد عبد السلام وأحمد عيد لاعبى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير الجارى، وذلك بعدما طلب الإسماعيلى الحصول على خدمات اللاعبين على سبيل الإعارة لتدعيم صفوفه.

وأبلغ باتشيكو لجنة الكرة بالزمالك رفضه رحيل أى من محمد عبد السلام أو أحمد عيد، مؤكدًا أنه سيحتاج لخدمات عيد فى الجبهة اليمنى مع حازم والمثلوثى، فى ظل عدم إمكانية الاعتماد على حازم إمام بشكل مستمر خوفًا من تعرضه للإجهاد، فضلاً عن ضغط المباريات الذى تعانى منه جميع فرق الدورى.