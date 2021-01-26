شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يستنكر استبعاد سموحة من اجتماع الجبلاية ويعلق على قرار اللاعبين الأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علّق الإعلامى أحمد شوبير على عدد من القرارات التى اتخذتها اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، خلال اجتماعها بالأمس مع أندية الدورى الممتاز، وقال شوبير عبر برنامجه "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: ما يحدث فى الكرة المصرية عجب العجاب، اتعمل اجتماع منذ أسبوعين ونفس القصص التى تمت مناقشتها أعيدت مناقشتها مرة أخرى، ومع ذلك لم يحضر رئيس نادى واحد هذا الاجتماع، أبرز من حضر كان طارق قنديل عضو الأهلى ومحمد الخولى نائب رئيس المصرى، ولم تتم دعوة رئيس النادى، طب إنت متخانق معاه تسبتعده!.. هل سموحة هو رئيس النادى كان يمكن دعوة نائب الرئيس.

وأضاف: اتحاد الكرة قرر إن عدد اللاعبين الأجانب فى قائمة كل فريق لا يزيد عن 5، وهذا معناه أن نصف الفريق من الأجانب، وبالمناسبة اتحاد الكرة مهمته تجهيز المنتخبات وإعداد الناشئين.

واختتم: لنفترض أن الأهلى هبط من القسم الأول للثانى، وفريق 19 سنة حصد البطولة، تخيل إن فريق الناشئين يهبط معه، هذا أمر غريب جداً.

وكشف محمد الخولى، نائب رئيس النادى المصرى، أن الأندية اتفقت مع اتحاد الكرة على اعتبار مباريات الدورى الحالى كأن لم تكن حال إلغاء المسابقة لظروف قهرية قبل انتهاء منافسات الدور الأول، لكن حال اكتمال الدور الأول سيتم تطبيق الجدارة الرياضية لتحديد بطل الدورى والأندية الهابطة والفرق المشاركة فى بطولات أفريقيا.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة للأندية فى اجتماع أمس أنهم يسعون لإنهاء الدورى فى يوليو المقبل، لكن حال الضرورة القصوى وأى ظروف مفاجئة سينتهى فى 30 سبتمبر.