شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة سيد بندارى رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض المستشار سيد بندارى رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وخضع للعزل المنزلى مع تلقى البروتوكول العلاجى ضد الفيروس، وحرص مسئولو اتحاد الكرة على التواصل مع رئيس لجنة الانضباط للاطمئنان عليه بجانب أعضاء اللجنة الخماسية السابقة برئاسة عمرو الجناينى.

وشهدت الفترة الأخيرة إصابة أكثر من مسئول باتحاد الكرة بفيروس كورونا على رأسهم الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية والمستشار محمد الماشطة المستشار القانونى للجبلاية وغيرهم.

وتراجعت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة عن قرارها السابق بعدم صرف رواتب شهرية للجان، ومن بينها الانضباط، بداعى تحويل جميع اللجان إلى إدارات، قبل أن تتراجع اللجنة وتقرر استمرار لجنة الانضباط برئاسة المستشار سيد البندارى مع صرف رواتب شهرية لجميع أعضاء اللجنة.

وشهدت الأيام الماضية تضاربا داخل الجبلاية حول مصير لجنة الانضباط، قبل أن تستقر اللجنة الثلاثية على استمرارها مع صرف رواتب شهرية.