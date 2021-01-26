شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة سيد بندارى رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تعرض المستشار سيد بندارى رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وخضع للعزل المنزلى مع تلقى البروتوكول العلاجى ضد الفيروس، وحرص مسئولو اتحاد الكرة على التواصل مع رئيس لجنة الانضباط للاطمئنان عليه بجانب أعضاء اللجنة الخماسية السابقة برئاسة عمرو الجناينى.
وشهدت الفترة الأخيرة إصابة أكثر من مسئول باتحاد الكرة بفيروس كورونا على رأسهم الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية والمستشار محمد الماشطة المستشار القانونى للجبلاية وغيرهم.
وتراجعت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة عن قرارها السابق بعدم صرف رواتب شهرية للجان، ومن بينها الانضباط، بداعى تحويل جميع اللجان إلى إدارات، قبل أن تتراجع اللجنة وتقرر استمرار لجنة الانضباط برئاسة المستشار سيد البندارى مع صرف رواتب شهرية لجميع أعضاء اللجنة.
وشهدت الأيام الماضية تضاربا داخل الجبلاية حول مصير لجنة الانضباط، قبل أن تستقر اللجنة الثلاثية على استمرارها مع صرف رواتب شهرية.
وقررت اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة إحالة تقرير لجنة التحقيق فى الأحداث المصاحبة لمشاركة المنتخب الوطنى للشباب مواليد 2001 فى بطولة شمال أفريقيا، التى أقيمت بتونس، إلى المستشار سيد بندارى رئيس لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد.
وتضمن تقرير تقصى الحقائق تحميل الدكتور وليد منظور طبيب منتخب الشباب مسئولية كل أوجه القصور الطبى، سواء عدم الالتزام بالتباعد أو الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، خلال وجود بعثة الفراعنة فى تونس.
كما تضمن التقرير تحميل الدكتور جمال محمد على رئيس البعثة مسئولية القصور الإدارى، والمدير الفنى مسئولية عدم السيطرة على الفريق مع صغر سن اللاعبين فى منتخب الشباب.