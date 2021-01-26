"محمد شريف مهاجماً".. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي على تشكيل الفريق بشكل كبير لمباراة بيراميدز.

ويلعب الأهلي وبيراميدز في السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بملعب استاد 30 يونيو.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع للمباراة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - بدر بانون - محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج.

ثلاثي قبل المهاجم: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.