شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخطر الأندية باعتبار الدورى كأن لم يكن فى حالة واحدة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد الخولى، نائب رئيس النادى المصرى، أن الأندية اتفقت مع اتحاد الكرة على اعتبار مباريات الدورى الحالى كأن لم تكن حال إلغاء المسابقة لظروف قهرية قبل انتهاء منافسات الدور الأول، ولكن حال اكتمال الدور الأول سيتم تطبيق الجدارة الرياضية لتحديد بطل الدورى والأندية الهابطة والفرق المشاركة فى بطولات أفريقيا.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة للأندية، فى اجتماع أمس، أنهم يسعون لإنهاء الدوري فى يوليو المقبل، ولكن فى حال الضرورة القصوى وأى ظروف مفاجئة سينتهى فى 30 سبتمبر.