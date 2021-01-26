شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى فى مواجهة "ثقيلة" مع بيراميدز بآخر بروفة رسمية قبل مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلي اختبارا قويا عندما يحل ضيفا على بيراميدز في السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الدفاع الجوي في افتتاح منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، في البروفة الأخيرة للنسور الحمر قبل السفر إلى قطر يوم الجمعة المقبل للمشاركة في كأس العالم للأندية، والذي ينطلق 4 فبراير ويستمر حتى 11 من الشهر نفسه.

ويرغب الأهلي في مواصلة انتصاراته والتشبث بالبقاء على قمة الدوري، بعد الفوز الصعب والثمين الذي حققه في الجولة الأخيرة على حساب المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعدما نجح في تحويل تأخره بهدفين للفوز بالثلاثة، بخلاف استفادته من تعثر الزمالك بتعادله السلبي مع أسوان ضمن منافسات الجولة التاسعة.

ويحتل الأهلى صدارة الدورى برصيد 20 نقطة بعدما خاض 8 مواجهات حقق الفوز في 6 وتعاد في 2، وسجل لاعبوه 19 هدف وسكنت شباكه 4 أهداف، فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 13 نقطة، بعد أن خاض 8 مواجهات حقق الفوز في 3 وتعادل في 4 وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 11 هدف وسكنت شباكه 8 أهداف.

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها فريقه فى مباراته الأخيرة ضد المقاولون العرب، والتى تسببت فى استقبال شباك المارد الأحمر لهدفين مباغتين، فى الوقت الذى شهدت فيه هذه المباراة أخطاء فنية بالجملة، حيث يسعى موسيماني لتصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبيه خلال المباراة الأخيرة خاصة في التمركز داخل الملعب والتحرك بدون كرة، والتنبيه على اللاعبين بعدم التباعد بين الخطوط، وترك مساحات يستغلها الخصم فى الاختراق وتهديد مرمى الخصم، لاسيما بعدما أظهرت مباراة المقاولون وجود مساحات شاسعة بين خطي الدفاع والهجوم، هددت الفريق الأحمر في أكثر من كرة.

وحذر موسيماني لاعبي الأهلي من خطورة بعض لاعبي بيراميدز، خاصة رمضان صبحي وايريك تراوري وعبد الله السعيد وجون أنطوي، مع التنبيه بالاعتماد على الكرات المرتدة وتنفيذها بسرعة، في ظل المساحات التي يخلفها اندفاع لاعبي بيراميدز الهجومي.

والتشكيل المتوقع أن يلعب به الأهلي مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول في الدفاع، وحمدي فتحي وإليو ديانج وأفشة وحسين الشحات في الوسط ومحمود كهربا ومحمد شريف أو والتر بواليا في الهجوم.

على الجانب الآخر، يطمع فريق بيراميدز بقيادة الأرجنتينى أروابارينا في تحقيق الفوز وأقتناص الثلاث نقاط من متصدر جدول الدورى، من أجل تعطيله وعودة الأمل للفريق السماوى والدخول من جديد في المنافسة على تصدر الدورى والتتويج باللقب، حيث اعد بيراميدز فريقًا قويًا منذ بداية الموسم بهدف التتويج باللقب، إلا إن الإنطلاقة جاءت على عكس كل التوقعات.

وعقد أروابارينا العديد من الجلسات التحفيزية للاعبى فريقه، وطالبهم بضرورة التركيز خلال مواجهة المارد الأحمر والعمل على تحقيق الفوز لتصبح انطلاقة جديدة فى مسابقة الدورى، مؤكدًا أن مواجهة الأهلى بمثابة "حياة أو موت" لفريق بيراميدز، ففى حال الفوز واقتناص الثلاث نقاط من متصدر البطولة وتعطيل مسيرته الأمر الذى سيعيد الأمل للفريق السماوى فى الدخول من جديد فى المنافسة، أما فى حال الخسارة أو التعادل سيزداد الأمر صعوبة ويفقد بيراميدز نسبة كبيرة جدًا من الأمل فى المنافسة على اللقب هذا الموسم بسبب اتساع فارق النقاط.

وطالب المدير الفنى اللاعبين باستغلال ثغرة الأهلى وارتباكه فى الشوط الأول، مثلما حدث فى مواجهة المقاولون الأخيرة وسجل ذئاب الجبل هدفين فى شباك الأحمر بالشوط الأول، لافتًا إلى إن بيراميدز إذا بادر بالتهديف سيصعب المهمة على الأهلى.

ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من: شريف إكرامى في حراسة المرمى، في الدفاع علي جبر - أحمد سامي - أحمد توفيق - أحمد فتحي، خط الوسط: نبيل دونجا - عمر جابر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبد الله السعيد، خط الهجوم: إيريك تراوري أو جون أنطوى.