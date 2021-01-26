شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامى والسعيد ورمضان وفتحى فى تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق بيراميدز مع نظيره الأهلى فى السابعة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد الدفاع الجوي في افتتاح منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، في البروفة الأخيرة للنسور الحمر قبل السفر إلى قطر يوم الجمعة المقبل للمشاركة في كأس العالم للأندية، والذي ينطلق 4 فبراير ويستمر حتى 11 من الشهر نفسه، كما تعد تلك المباراة هى الأمل لبيراميدز من أجل العودة للمنافسة على لقب الدورى من جديد.

ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتكشيل مكون من:

شريف إكرامى في حراسة المرمى

في الدفاع علي جبر - أحمد سامي - أحمد توفيق - أحمد فتحي

خط الوسط: نبيل دونجا - عمر جابر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبد الله السعيد

خط الهجوم: إيريك تراوري أو جون أنطوى.

ويحتل الأهلى صدارة الدورى برصيد 20 نقطة بعدما خاض 8 مواجهات حقق الفوز في 6 وتعادل في 2، وسجل لاعبوه 19 هدفا وسكنت شباكه 4 أهداف، فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 13 نقطة، بعد أن خاض 8 مواجهات حقق الفوز في 3 وتعادل في 4 وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 11 هدف وسكنت شباكه 8 أهداف.

ويطمع فريق بيراميدز بقيادة الأرجنتينى أروابارينا في تحقيق الفوز وأقتناص الثلاث نقاط من متصدر جدول الدورى، من أجل تعطيله وعودة الأمل للفريق السماوى والدخول من جديد في المنافسة على تصدر الدورى والتتويج باللقب، حيث اعد بيراميدز فريقًا قويًا منذ بداية الموسم بهدف التتويج باللقب، إلا إن الإنطلاقة جاءت على عكس كل التوقعات.

وعقد أروابارينا العديد من الجلسات التحفيزية للاعبى فريقه، وطالبهم بضرورة التركيز خلال مواجهة المارد الأحمر والعمل على تحقيق الفوز لتصبح انطلاقة جديدة فى مسابقة الدورى، مؤكدًا أن مواجهة الأهلى بمثابة "حياة أو موت" لفريق بيراميدز، ففى حال الفوز واقتناص الثلاث نقاط من متصدر البطولة وتعطيل مسيرته الأمر الذى سيعيد الأمل للفريق السماوى فى الدخول من جديد فى المنافسة، أما فى حال الخسارة أو التعادل سيزداد الأمر صعوبة ويفقد بيراميدز نسبة كبيرة جدًا من الأمل فى المنافسة على اللقب هذا الموسم بسبب اتساع فارق النقاط.

وطالب المدير الفنى من اللاعبين باستغلال ثغرة الأهلى وارتباكه فى الشوط الأول، مثلما حدث فى مواجهة المقاولون الأخيرة وسجل ذئاب الجبل هدفين فى شباك الأحمر بالشوط الأول، لافتًا إلى إن بيراميدز إذا بادر بالتهديف سيصعب المهمة على الأهلى.