شكرا لقرائتكم خبر عن ريان وفتحى وبامبو يردون على رحيلهم من الأهلى والزمالك بالأهداف .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الثلاثى أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلى المعار لسيراميكا ومصطفى فتحى وكريم بامبو لاعبا الزمالك المعاران لسموحة والبنك الأهلى في التعبير عن أنفسهم سريعا بعد خروجهم من ناديي القمة للمشاركة بشكل أساسى بعدما علموا أنهم خارج حسابات موسيمانى وباتشيكو خلال الفترة المقبلة نظرا لتواجد أكثر من لاعب في نفس مركزهم .

أحمد ريان

استمر أحمد ياسر ريان في مشوار تألقه خارج جدران النادى الأهلى فبرغم من عودة اللاعب بداية الموسم الحالي للقلعة الحمراء بعد تألقه الموسم الماضى مع الجونة ، إلا أن اللاعب لم يشارك بشكل أساسى بعد ظهور محمد شريف بشكل جيد جعل موسيمانى يعتمد عليه، ثم تعاقد مجلس الإدارة مع الكونغولى والتر بواليا مهاجم الجونة وهو ما جعل أحمد ريان يطلب الرحيل عن صفوف الفريق أملا في المشاركة .

وبالفعل تعاقد اللاعب مع سيراميكا ومن أول مباراة استطاع إحراز هدف فريقه الوحيد أمام المقاولون في اللقاء الذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله ، ثم قاد فريقه للفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف عندما أحرز الهدف الثانى في الدقيقة 90 من رأسية من الوضع طائرا ليثبت أنه صفقة رابحة للفريق الصاعد حديثا من القسم الثانى للدورى الممتاز .

مصطفى فتحى

غاب مصطفى فتحى عن التشكيلة الأساسية للزمالك طوال العامين الماضيين بسبب الإصابة التي ألمت به وأبعدته عن المشاركة مع الفريق مما جعل البرتغالى باتشيكو يوافق على رحيله لسموحة على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور نظرا لعدم الحاجة إليه ، وهو ما وافق عليه اللاعب وأتم انتقاله لسموحة .

ومن أول مباراة استطاع مصطفى فتحى التألق أمام بيراميدز وأحرز هدف فريقه الوحيد في اللقاء الذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله ليعيد للأذهان تألقه مع أبناء ميت عقبة .

كريم بامبو

انتقل كريم بامبو من الزمالك معارا إلى البنك الأهلى، ورغم أنه أتم انتقاله قبل مباراة فريقه الجديد أمام إنبى، إلا أنه اشترك بعض الوقت فى اللقاء ونجح في إحراز هدف فريقه الثانى أمام المارد البترولى في اللقاء الذى انتهى لصالح الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين .