شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أهداف تأهل توتنهام لملاقاة إيفرتون فى ثمن نهائى كأس الاتحاد الإنجليزي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سحق توتنهام هوتسبير، فريق ويكمب واندرز برباعية ليحسم تأهله إلى دور الستة عشر من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث حول الفريق اللندنى تأخره بهدف إلى فوز ساحق بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين، ضمن مواجهات دور الـ32 من منافسات البطولة خلال الموسم الحالي 2020-2021.

ويكمب واندرز يتقدم و توتنهام يتعادل

وأحرز فريد أونيدينما هدف التقدم لصالح ويكمب واندرز المنافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزى، في الدقيقة 25 من زمن المباراة، ثم نجح النجم الويلزى جاريث بيل في تسجيل هدف التعادل لفريق توتنهام بالدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

توتنهام يسجل ثلاثة أهداف فى الشوط الثانى

وفى الشوط الثانى، نجح توتنهام في تسجيل 3 أهداف متتالية عن طريق الثنائى: هارى وينكس، وندومبيلى (هدفين) في الدقائق 68 و87 و90 من زمن المباراة.

وجاء تشكيل توتنهام ضد ويكمب، كالتالي: جو هارت، بن ديفيز، ألديرفيرلد، سانشيز، تانجانجا، وينكس، سيسوكو، لوكاس مورا، لاميلا، جاريث بيل، كارلوس فينيسيوس.

بهذه النتيجة، يحجز توتنهام مقعده في دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزى، ليضرب موعدا من إيفرتون الذى تأهل بعد الفوز السهل على ضيفه شيفيلد وينزداى الذى يشارك فى دورى الدرجة الأولى، بثلاثة أهداف دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت على ملعب "جوديسون بارك".

وكان توتنهام هوتسبير قد استعاد الانتصارات في الدوري الإنجليزي، في الجولة السابقة، عقب الفوز على مضيفه شيفيلد يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليرتفع رصيده إلى 33 نقطة، يحتل بهم المركز الخامس في جدول الترتيب ولديه مباراة مؤجلة.

وتأهل ويكمب واندرز للدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز فى الدور السابق على بريستون نورث إيند بأربعة أهداف مقابل هدف، فى حين حسم السبيرز تأهله لهذا الدور عقب الفوز على فريق مارين الذى يلعب في دوري الدرجة الثامنة، بخمسة أهداف دون مقابل.