شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يبدأ دراسة دجلة بالفيديو قبل موقعة الجمعة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجهاز الفنى لفريق الكرة بنادى أسوان مراجعة المباريات السابقة لنادى وادى دجلة لتحديد نقاط القوة والضعف فى فريق الغزلان، قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين والذى يقام باستاد السلام الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى العام، حيث يطمح أبناء الجنوب إلى مواصلة العروض القوية، بعد انتزاع نقطة ثمينة من الفريق الأبيض.

واعتمد الجهاز الفنى على أشرطة الفيديو الخاصة بالمباراة الأخيرة لوادى دجلة أمام الجونة، والتى جمعت الفريقين بالجولة الماضية، وانتهت بفوز الجونة بهدفين نظيفين.

وكان أسوان قد خاض بالأمس مباراة ودية أمام فريق كوكاكولا، حيث شارك اللاعبون الذين كانوا خارج قائمة مباراة الزمالك، للتأكد من جاهزيتهم من خلال التجربة الودية، والتى انتهت بفوز كوكاكولا بهدفين نظيفين.

ويدرس علاء عبد العال، خلال الفترة الحالية، ملف التدعيمات قبل نهاية الميركاتو، وذلك بعد قيد الثنائى أحمد الألفى وأحمد صبحى قبل مباراة الزمالك، والاستغناء عن عبد الله السنجهاوى وأحمد فتحي، اللذين انضما إلى فريق فاركو بالدرجة الثانية.

وما زال مسئولو أسوان يترقبون وضع الرتوش الأخيرة على استاد أسوان؛ لاستضافة مباريات الدورى العام، وذلك بعد التجهيزات الأخيرة التى شهدها ملعب أبناء الجنوب، من أجل نقل مباريات تماسيح النيل فى أقرب فرصة إلى أسوان.

ويحتل أسوان المركز الـ13 برصيد 8 نقاط، من 8 مباريات، فاز فى 2 وتعادل فى مثلهما وخسر 4 وسجل لاعبوه 4 أهداف وسكنت شباكه 9.