شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب "الجريح" يستدرج سموحة اليوم للهروب من الخطر بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف المقاولون العرب نظيره سموحة فى الخامسة عصر اليوم، الثلاثاء، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة صعبة للفريقين، يدخلها ذئاب الجبل بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الأخيرة للدورى فيما تعادل سموحة مع بيراميدز بهدف لكل فريق فى نفس الجولة.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 7 نقاط بعدما خاض 8 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى لقاء وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 12، فيما يحتل سموحة المركز التاسع برصيد 9 نقاط جمعها من 8 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى 6 وخسر لقاء وسجل لاعبوه ثمانية أهداف وتلقت شباكه 9.

من جهته طالب عماد النحاس، المدير الفنى للمقاولون العرب، لاعبيه باستعادة الانتصارات لتعديل مركز الفريق فى جدول الدورى لاسيما بعد التفريط فى نقاط مباراة الاهلى بغرابة شديدة بعد التقدم فى الشوط الأول بهدفين ثم الخسارة بثلاثة أهداف فى الشوط الثانى، بينما شدد أحمد سامى المدير الفنى لسموحة على لاعبيه ضرورة إنهاء نغمة التعادلات التى تطارد الفريق منذ بداية الموسم لحصد النقاط الثلاث للتقدم فى سباق مراكز المسابقة

ويبدو التشكيل المتوقع للمقاولون العرب أمام سموحة مكونا من: "حسن شاهين، أمير عابد، فاروقا نور الدين، خالد الحسينى، حسن الشامى، إبراهيم صلاح، محمد مجلى، يوسف الجوهرى، أحمد شكرى، محمد عصام، محمد سالم".

ويبدو التشكيل المتوقع لسموحة أمام المقاولون العرب مكونا من: "الهانى سليمان، محمد عبد المنعم، رجب نبيل، أحمد جمال، أطهر الطاهر، محمود حليمو، على عزال، محمد كناريا، عبد الكبير الوادى، رفيق كابو، حسام حسن".