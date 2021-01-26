بعد لقاء الخطيب بوفد نادي الإسماعيلي.. شوبير: الأهلي وافق على انتقال 3 نجوم كبار للدراويش

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، تفاصيل اجتماع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بوفد نادي الإسماعيلي برئاسة الكابتن علي أبو جريشة.

وقال "شوبير" خلال تقديم برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على عبر فضائية "أون تايم سبورت": إن النادي الأهلي لا يمانع في حصول الإسماعيلي على محمود وحيد ورامي ربيعة على سبيل الإعارة شرط موافقة اللاعبين.

وأضاف أن الكابتن علي أبو جريشة اجتمع بلاعب النادي الأهلي محمد محمود الذي من المتوقع عودته للملاعب في مارس المقبل، مؤكدًا أن اللاعب أبدى استعداده للانتقال إلى الدراويش.

وأكد "شوبير" أن محمد محمود يقترب من الرحيل للإسماعيلي، والكابتن محمود الخطيب وجه بتذليل كل الصعاب للدراويش في الحصول على اللاعبين.

وأشار إلى أن الكابتن خالد بيبو عرض على وفد الإسماعيلي عددًا من اللاعبين في قطاع الناشئين.