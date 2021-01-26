مدير مونديال اليد عن ادعاءات سلوفينيا بتسمم لاعبيها : حجة لفشلها بالبطولة

الشارقة - اميمة ياسر - قال حسين لبيب، مدير بطولة كأس العالم لكرة اليد، إنه سعيد بتواجد المنتخب المصري ضمن أفضل ثمانية منتخبات على مستوى العالم في اللعبة.

وأضاف "لبيب" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الماتش" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" ان منتخب الدنمارك هو الأقوي على مستوى العالم، إنه منتخب متكامل ويمتلك حارسين على أعلى مستوى ويجيدون الدفاع واللعب السريع، ولكننا نأمل في تجاوز هذه العقبة وأن نظهر بأداء رجولي يؤهلنا للدور المقبل”

وتابع: البطولة أوشكت على الانتهاء والجميع يشيد بالتنظيم، ومنتخب سلوفينيا هو الوحيد الذي اشتكى من الأكل، رغم وجود أكثر من 120 شخصا يمثلون باقي المنتخبات لم يتقدموا بأية شكوى.

واضاف: بعثة المنتخب الياباني تشعر براحة كبيرة، وهو وسام كبير على صدرنا أسوة بباقي المنتخبات باستثناء سلوفينيا، وأعتقد أن ادعاءات المنتخب السلوفيني هي حجة لفشلها بعد وداع البطولة.