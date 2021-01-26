الإنتاج الحربى يجرى مسحة كورونا اليوم استعداداً لمواجهة المصرى البورسعيدى

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القاهرة - سامية سيد - يخضع فريق الإنتاج الحربى، بقيادة حمادة صدقى، اليوم لمسحة كورونا استعداداً لمواجهة المصرى البورسعيدى والمقرر لها الخامسة عصر الجمعة المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة العاشرة لمسابقة الدورى الممتاز، وأغلق الجهاز ألفنى للإنتاج الحربى صفحة مباراة طلائع الجيش التى أقيمت عصر الجمعة باستاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة التاسعة لمسابقة الدورى الممتاز وخسرها ألفريق بثلاثة أهداف دون رد.

ونجحت لجنة التعاقدات بنادى الآنتاج الحربى فى التعاقد مع محمد إبراهيم الشهير بسوستة لاعب الوسط المدافع لمدة موسمين ونصف الموسم، ولعب سوستة لأندية المقاولون العرب وأسوان، ونال إعجاب الجهاز الفنى بقيادة حمادة صدقى ليوقع على العقد فى حضور اللواء أشرف عامر رئيس نادى الآنتاج الحربى وخالد مهدى مدير الكرة بالفريق ويصبح أولى صفقات الإنتاج فى الميركاتو الشتوى الحالى.

وأعلن نادى الإنتاج الحربى سلبية مسحة كورونا لحمادة صدقى المدير الفنى للفريق ليتأكد ظهوره بشكل رسمى فى مباراة المصرى البورسعيدى المقبلة، وقال خالد مهدى مدير الكرة بالآنتاج الحربى لـ"الخليج 365"، "حمادة صدقى سيخوض تدريبات ألفريق بشكل عادى عقب تعافيه من فيروس كورونا واختفاء الأجسام المضادة من جسده والتى أبعدته عن قيادة ألفريق فى مواجهة طلائع الجيش".

وغاب صدقى عن الظهور مع الإنتاج فى ملعب مباراة الطلائع حيث تواجد فى المدرجات بفعل ظهورأجسام مضادة فى مسحته الأولى مع الفريق وأدار المباراة من الملعب مساعده محمد جودة.

وقرر اللواء أشرف عامر، رئيس نادى الإنتاج الحربى، تعيين وسام إسماعيل مدرب حراس مرمى نادى إف سى مصر السابق مدرباً لحراس مرمى الإنتاج الحربى فى الجهاز الفنى الجديد الذى يقوده حمادة صدقى مديراً فنياً ومحمد جودة مدرباً عاماً وكريم حلمى مخطط الأحمال، وأبلغ عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر الأسبق حمادة صدقى اعتذاره عن التواجد فى جهازه بمنصب مدرب حراس مرمى الفريق لظروف شخصية.

وكان حمادة صدقى قد فاتح السد العإلى للتواجد فى جهازه التدريبى إلا أن الحضرى طلب مهلة للتفكير فى العرض وحسم بعض الأمور الشخصية المتعلقة به قبل أن يعتذر عن قبول العرض.

وأسدل الستار على رحلة مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى مع ناديه عقب تقدمه بطلب للرحيل وموافقة الإدارة عليه، وتعيين حمادة صدقى مديراً فنياً للفريق خلفاً له، وإجمالا خاض مختار مختار مع الإنتاج الحربى 118 مباراة فاز فى 33 لقاء وتعادل 42 وخسر 43 مباراة، وسجل الآنتاج تحت قيادته 122 هدفاً وتلقت شباكه 143 هدفاً.

وأغلق الجهاز الفنى للإنتاج الحربى صفحة مباراة طلائع الجيش التى أقيمت عصر الجمعة باستاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة التاسعة لمسابقة الدورى الممتاز وخسرها الفريق بثلاثة أهداف دون رد.