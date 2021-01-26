شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يخضع لمسحة كورونا قبل مواجهة وادي دجلة في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع فريق أسوان والجهاز الفني بقيادة علاء عبد العال، اليوم الثلاثاء، لإجراءات المسحة الطبية للكشف عن كورونا، وذلك قبل 72 من المباراة المرتقبة لأبناء الجنوب مع وادى دجلة، والتى تقام باستاد السلام الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري العام، ويطمح أبناء الجنوب لمواصلة العروض القوية بعد انتزاع نقطة ثمينة من الفريق الأبيض.

وكان أسوان قد خاض السبت الماضي مباراة ودية أمام فريق كوكاكولا، حيث شارك اللاعبون الذين كانوا خارج قائمة مباراة الزمالك، للتأكد من جاهزيتهم من خلال التجربة الودية، والتى انتهت بفوز كوكاكولا بهدفين نظيفين.

ويدرس علاء عبد العال، خلال الفترة الحالية، ملف التدعيمات قبل نهاية الميركاتو، وذلك بعد قيد الثنائى أحمد الألفي وأحمد صبحي قبل مباراة الزمالك، والاستغناء عن عبد الله السنجهاوي وأحمد فتحي، اللذين انضما لفريق فاركو بالدرجة الثانية.

وما زال مسئولو أسوان يترقبون وضع الرتوش الأخيرة على استاد أسوان؛ لاستضافة مباريات الدوري العام، وذلك بعد التجهيزات الأخيرة التى شهدها ملعب أبناء الجنوب، من أجل نقل مباريات تماسيح النيل في أقرب فرصة إلى أسوان.

ويحتل أسوان المركز الـ13 برصيد 8 نقاط، من 8 مباريات، فاز فى 2 وتعادل في مثلهما وخسر 4 وسجل لاعبوه 4 أهداف وسكنت شباكه 9.