مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 26 / 1 / 2021 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 26 / 1 / 2021 بالدوري المصرى حيث تقام مباراة المقاولون العرب وسموحة على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز ومباراة بيراميدز والاهلى على ستاد الدفاع الجوى بافتتاحية الجولة العاشرة للمسابقة .

موعد مباراة المقاولون العرب وسموحة

تقام مباراة المقاولون العرب وسموحة في تمام الخامسة عصر اليوم الثلاثاء على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في مواجهة صعبة للفريقين ويدخلها ذئاب الجبل بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الاهلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأخيرة للدوري فيما تعادل سموحة مع بيراميدز بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في لقاء وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 12 هدف فيما يحتل سموحة المركز التاسع برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز في لقاء وتعادل في 6 وخسر لقاء وسجل لاعبيه ثمانية أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.

موعد مباراة بيراميدز والاهلى

تقام مباراة بيراميدز والاهلى في السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الدفاع الجوى بإفتتاحية الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز وهي المباراة التى تمثل أهمية كبيرة لجماهير الكرة المصرية على وجه العموم والنادي الأهلي بصفة خاصة نظراً للحساسية بين الفريقين بجانب أنهما يضمان تشكيلة كبيرة من النجوم الذين تُقدر قيمتهم الكروية بملايين الدولارات.

يدخل الأهلي مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 20 نقطة جمعها من 8 مباريات بواقع الفوز في 6 مباريات والتعادل في اثنتين ولم يتلقي أي هزائم ، وسجل لاعبو الأهلي 19 هدفاً واهتزت شباكهم 4 مرات ويُعد هجوم الأهلي هو الأقوى في الدوري أما الدفاع فيأتي في المركز الثاني .

فيما يخوض بيراميدز مباراة الليلة وهو في المركز الخامس برصيد 13 نقطة جمعهم ن الفوز في 3 مباريات والتعادل في 4 وخسارة مباراة واحدة وسجل لاعبو بيراميدز 11 هدفاً فيما اهتزت شباكهم 8 مرات.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الثلاثاء من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.