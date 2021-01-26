الدوري الجزائري | عبد الله المؤذن يرحل عن مولودية الجزائر

أعلن نادي مولودية الجزائر وصيف دوري المحترفين اليوم الإثنين، رحيل لاعب خط الوسط، عبد الله المؤذن.
وكان عقد المؤذن 26/ عامًا/ ينتهي في يوليو المقبل لكن تقرر رحيل اللاعب مبكرًا بالتوافق بين الطرفين.
وتقدم مولودية الجزائر في بيان مقتضب نشره عبر صفحته على شبكة التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، بالشكر للمؤذن على المجهودات التي بذلها طيلة فترة تواجده مع الفريق، مشيدًا بسلوك اللاعب.
ولم يشارك المؤذن، إلا في دقائق معدودة مع فريق مولودية الجزائر بالدوري الجزائري منذ بداية الموسم، بعدما خرج من حسابات المدير الفني نبيل نغيز، الذي يفضل الأعتماد على لاعبين آخرين.
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