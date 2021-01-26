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أتلتيك بيلباو يكتسح خيتافي بخماسية

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المنامة - ياسر ابراهيم - تلقى خيتافي أكبر خسارة في مبارياته هذا الموسم، عندما هُزم أمام مضيفه أتلتيك بيلباو 5-1 الإثنين في الأسبوع العشرين من مسابقة
 

وافتتح كوكوريلا التسجيل لصالح الضيف في الثانية 18 مسجلاً أسرع هدف لخيتافي في الليغا عبر تاريخه لكن راوول غارسيا عدّل النتيجة لصالح بطل السوبر الإسباني (12). 
 

وأضاف ياراي الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقائق الخمس الأولى من الشوط الثاني (50) قبل أن يعود غارسيا ويضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه (61). 
 

ونجح البديل أليكس بيرنغوير في وضع بصمته بعد مشاركته بدقيقتين مضيفاً الهدف الرابع (75)، قبل أن يختتم دي ماركوس خماسية بيلباو (82). 
 

ورفع الفائز رصيده إلى 24 نقطة مقابل 23 لخيتافي. 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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